A empresa diamantífera Lucara anunciou hoje a descoberta de um diamantes de 2.492 quilates numa mina no Botsuana, com um tamanho excecional, que mal cabe na palma da mão, e o maior já encontrado no país.

Esta pedra preciosa encontrada na mina de Karowe, na nordeste do país, “é um dos maiores diamantes em bruto alguma vez descobertos” e o maior já encontrado no Botsuana, disse a Lucara num comunicado de imprensa citado pela agência francesa de notícias France-Presse (AFP).

Em termos de quilates, não está longe do maior diamante conhecido no mundo, o ‘Cullinan’, com mais de 3.100 quilates, que foi descoberto na África do Sul em 1905.

“Estamos muito satisfeitos por termos recuperado este diamante extraordinário”, disse o diretor executivo da Lucara, William Lamb, citado no comunicado de imprensa.

A Lucara não especificou o valor da descoberta nem a sua qualidade, mas está prevista uma apresentação à imprensa para esta tarde em Gaborone, a capital do Botsuana, esperando-se que o diamante seja então apresentado ao Presidente Mokgweetsi Masisi.

O Botsuana é um dos maiores produtores mundiais de diamantes, que constituem a sua principal fonte de receitas.

No comunicado de imprensa, a Lucara diz que as receitas dos diamantes proporcionam ao Botsuana “benefícios socioeconómicos consideráveis”, financiando “áreas essenciais como a educação e a saúde”, bem como as infraestruturas deste país de 2,6 milhões de habitantes da África Austral.

Antes da descoberta anunciada hoje, o maior diamante recuperado no Botsuana era uma pedra de 1.758 quilates também extraída pela Lucara em 2019 e batizada de Sewelo.