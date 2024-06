O Presidente norte-americano, o democrata Joe Biden, obteve hoje o apoio público do ex-congressista republicano Adam Kinzinger, forte crítico do ex-presidente Donald Trump (2017-2021), também do Partido Republicano.

“Sou um conservador orgulhoso. Sempre fui. Como conservador orgulhoso, sempre coloquei a democracia e a nossa Constituição acima de tudo. E por causa do meu apoio ilimitado à democracia, hoje, como um conservador orgulhoso, apoio Joe Biden para a reeleição”, disse Kinzinger em vídeo.

Kinzinger, de 46 anos e que foi congressista do estado de Illinois na Câmara Baixa do Congresso norte-americano entre 2011 e 2023, considerou que Trump “representa uma ameaça direta a todos os valores americanos fundamentais”.

“Ele não se importa com o nosso país. Ele não se importa contigo. Ele só se preocupa consigo mesmo e prejudicará qualquer pessoa na sua busca pelo poder. Vimos isso quando ele tentou anular uma eleição que sabia ter perdido em 2020”, advogou o republicano, referindo-se ao ataque ao Capitólio em 06 de janeiro de 2021.

Nesse dia, cerca de 800 apoiantes de Trump entraram à força na sede do Congresso para tentar impedir a certificação da vitória de Biden nas urnas. Registaram-se cinco mortes e quase 140 polícias ficaram feridos.

Para Julie Chavez, gestora de campanha de Biden e da vice-presidente, Kamala Harris, o ex-congressista republicano representa os “incontáveis” cidadãos norte-americanos que o Partido Republicano “abandonou”.

O apoio de Kinzinger - uma minoria num Partido Republicano dividido, mas que não rompeu com Trump - surge um dia antes de os dois candidatos presidenciais se enfrentarem no seu primeiro debate rumo à Casa Branca.