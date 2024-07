Biden aliviado por Trump estar “seguro e bem”

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse hoje estar aliviado por saber que Donald Trump está “seguro e bem” após o tiroteio de sábado num comício em Butler, na Pensilvânia.

“Não há lugar para este tipo de violência na América”, afirmou Biden.

Numa comunicação ao país, o também candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais nos Estados Unidos afirmou que este tipo de violência política “deve ser condenada por todos”.

O Presidente disse ainda que vão decorrer investigações ao que se passou e terminou dizendo que espera falar ainda hoje com Donald Trump.

O candidato do Partido Republicado foi retirado do comício de campanha na Pensilvânia, com sangue visível na orelha direita, depois de se terem ouvido tiros no recinto, constataram jornalistas da AFP no local.

De acordo com a agência noticiosa, Trump tinha começado a discursar quando se começaram a ouvir estrondos.

Segundo relatou a AP, também no local, o candidato republicano baixou-se rapidamente enquanto os seus guarda-costas o acompanharam do palco até ao carro.

O antigo Presidente norte-americano ergueu o punho em desafio, debaixo de aplausos dos seus apoiantes.

Este foi o último comício de Donald Trump antes da convenção republicana, onde será oficialmente nomeado candidato do Partido Republicano contra o Presidente democrata, Joe Biden, nas eleições de novembro.