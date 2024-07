Autoridades venezuelanas detêm ex-deputado procurado por Portugal por corrupção

As autoridades venezuelanas detiveram um antigo deputado opositor venezuelano, de 56 anos, procurado pela Interpol Portugal por suspeita de corrupção e peculato.

Octavio Reynaldo Orta González foi detido na sexta-feira, quando circulava nas proximidades de San Juan de Los Morros, no estado de Guárico, a 206 quilómetros a sul de Caracas.

A detenção foi feita por agentes da PoliGuárico, que, na inspeção à viatura, encontraram uma pistola Taurus 9mm com o respetivo cartucho, 80 balas 7,62X39mm de uma espingarda AK-103, 240 gramas de droga, possivelmente marijuana, cinco telemóveis e um ‘tablet’.

De acordo com um documento das autoridades portuguesas, divulgado pela imprensa venezuelana, Orta González e uma outra pessoa, Jennifer Pedrosa, são suspeitos de “com recurso a contas bancárias de que são titulares ou cotitulares, sediados no Porto, receberem e transferirem, de e para contas bancárias no estrangeiro e também em Portugal, avultadas quantias monetárias, cuja proveniência se suspeita resultar da prática de crimes de corrupção e peculato”.

Ambos são ainda suspeitos de proceder “com parte dessas quantias, a investimentos imobiliários e em veículos automóveis de luxo” com “o propósito de dissimular a sua origem ilícita, no que se consubstancia a prática de crime de branqueamento”, acrescenta o mesmo documento.

Casado com a modelo venezuelana e Miss Mundo 2011 Ivian Sarcos, Octavio Reynaldo Orta González nasceu em Caracas, a 06 de janeiro de 1968. É um político venezuelano e antigo deputado pelo estado de Carabobo, no centro-norte do país.

Em 2021, foi candidato a governador do estado de Guárico, apoiado pela coligação opositora Mesa de Unidade Democrática (MUD), onde foi derrotado pelo governador e candidato do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), José Vásquez, que tentava a reeleição.