Uma jovem norte-americana em viagem pela Europa foi detida depois de, alegadamente, ter atirado um recém-nascido da janela de um hotel em Paris, provocando a sua morte, informaram hoje as autoridades francesas.

O bebé terá sido “alegadamente atirado da janela do segundo andar de um hotel no 20º bairro” de Paris na segunda-feira de manhã, segundo a procuradoria francesa.

As equipas de emergência levaram o recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, para um hospital, mas a criança foi declarada morta.

A norte-americana, que segundo fontes policiais tem 18 anos, estava a viajar pela Europa vinda dos Estados Unidos com um grupo de jovens adultos, na sequência do parto foi levada para um hospital para receber tratamento médico e foi colocada sob custódia nesse hospital, segundo as autoridades.

A jovem, cuja identidade não foi revelada, estava a viajar através de uma organização dos Estados Unidos chamada EF Gap Year, que coordena programas de viagens ao estrangeiro para estudantes que querem fazer uma pausa entre o ensino secundário e a universidade, confirmou hoje um porta-voz da EF, Adam Bickelman.

“Estamos profundamente chocados e tristes com este trágico acontecimento, e os nossos pensamentos estão com todas as pessoas afetadas durante este período difícil”, disse Adam Bickelman num comunicado, referindo que estão a “cooperar plenamente com as autoridades locais na prossecução da investigação”.

Em Paris, a unidade da polícia de proteção de menores foi encarregada de investigar o caso como homicídio de um menor de 15 anos, com as autoridades a considerar a possibilidade de negação da gravidez, uma condição em que a mulher permanece inconsciente ou em negação sobre a gravidez até ao parto.