O jantar vínico, enquadrado no ‘Encontro P&Q Vinhos e Espirituosos’, realizou-se esta noite no restaurante Do Forte, reunindo uma centena de participantes. O Vinho Madeira é a estrela do evento, organizado pela ‘Páginas & Quadrículas’, em parceria com o JM, que prossegue este domingo, com provas e exposição no Nini Design Center. Veja quem esteve no jantar.