São Vicente: Vereador do Chega vota contra o presidente

O vereador Fábio Costa, eleito pelo Chega para a Câmara Municipal de São Vicente, protagonizou hoje um momento invulgar ao votar contra a proposta do próprio executivo liderado por José Carlos Gonçalves.
Segundo soube o JM, a intenção da proposta do presidente da Câmara visava reverter decisões do anterior executivo de José António Garcês relativamente à empresa que gere as grutas de São Vicente. Porém, no momento da votação, a proposta foi reprovada pelos dois vereadores do PSD (António Gonçalves e Rosa Castanho) assim como pelo próprio autarca do Chega, Fábio Costa.
Votaram vencidos o presidente da Câmara e ainda Cláudia Capontes que, nesta reunião, substituiu a número dois Helena Freitas.
Pelo PSD, o vereador António Gonçalves diz ao JM que esta discrepância é resultado de “uma campanha populista e uma candidatura sem projeto”.
O social-democrata António Gonçalves revela ainda ao Jornal que a intenção do presidente da Câmara “vai contra as práticas de boa gestão, vai contra a salvaguarda do património e estabilidade dos trabalhadores e vai contra também a possibilidade de estruturar um contrato-programa com o Governo Regional para a intervenção na própria Gruta, onde todos nós sabemos que a Câmara sozinha não tem capacidade para fazer aquela intervenção e só as Grutas e os colaboradores estando integrados na Câmara Municipal é que é possível fazer um contrato-programa”, assim explicando o voto contra.
Desde a II Guerra Mundial, o sistema internacional organizou-se na convicção de que a interdependência económica, o comércio e as instituições multilaterais...
A frase já a conhecemos: “metade do mundo são mulheres. A outra metade, os filhos delas”. Mas há dias em que isso parece valer pouco.
Chegámos a março...
Há um momento certo para tudo, a paráfrase de um adágio tradicional é aplicável a tudo na vida, e na área da Saúde, particularmente na área do medicamento,...
AQUINTRODIA
Generalizou-me o hábito da viagem, a descoberta de lugares de sonho, experimentação de costumes e tradições, usufruto de sabores e emoções, vivência de...
A retórica que acompanha os últimos acontecimentos mundiais sugere que o que aí vem não se trata de uma pequena troca de galhardetes limitada no tempo....
O PS foi governo na República entre 2015 e 2023 – uns “breves” oito anos – e nada fez para resolver a questão de fundo do subsídio de mobilidade – pagarmos...
Há ironias que fariam Orwell corar de inveja. O racismo, essa coisa pesada, estrutural, histórica, viscosa, que moldou sociedades, economias e destinos...
No dia 1 de março assinala-se o Dia Mundial do Elogio, uma data dedicada a um gesto simples, mas profundamente transformador: reconhecer o valor do outro....
HISTÓRIAS DA MINHA HISTÓRIA
Decidi ter como mote para este texto a palavra “comer”, em algumas das suas aceções e não resisti a iniciá-lo com essa colorida expressão popular, mas...
Mais do que a trapalhada na plataforma e nos adiamentos, as alterações aos apoios à mobilidade são agora a mais recente bandeira autonómica contra a Lisboa...
Um homem de 48 anos, natural da Ribeira Brava, causou hoje, ao início da tarde, por volta das 14h15, um grande aparato no centro da cidade de Câmara de...
O Conselho de Governo determinou hoje a “prorrogação da suspensão, por mais quatro meses, da atribuição e emissão de licenças e averbamentos de operador...
O Conselho de Governo aprovou a adjudicação da proposta para a execução da empreitada com vista à primeira fase da Beneficiação do Serviço de Urgência...
Até às 17 horas desta quinta-feira, os registos das estações meteorológicas da Madeira do Instituto Português do mar e Atmosfera (IPMA) apontam para precipitação...
Uma operação da Polícia Judiciária (PJ), realizada na quarta-feira, que desmantelou uma rede que introduzia anabolizantes em prisões, deteve três pessoas...
Os Estados Unidos negaram hoje o abate de um caça F-15 no Irão, anteriormente relatado nas redes sociais, enquanto a Guarda Revolucionária iraniana reivindicou...
A EB1/PE da Lombada realizou, na quarta-feira, 5 de março, uma ação de sensibilização sobre xadrez, integrada no projeto educativo “Xadrez na Escola” e...
Na sequência das afirmações proferidas pela presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, que apelou à cooperação dos vereadores PSD na...
A Startup Madeira, o Turismo de Portugal e a NOVA School of Business and Economics realizam no próximo dia 18, a sessão de encerramento da 7.ª edição do...
Leonardo Jardim mostrou-se hoje “honrado” por ser o novo treinador da equipa de futebol do Flamengo, o sexto português da história do clube, e apontou...