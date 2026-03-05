São Vicente: Vereador do Chega vota contra o presidente

O vereador Fábio Costa, eleito pelo Chega para a Câmara Municipal de São Vicente, protagonizou hoje um momento invulgar ao votar contra a proposta do próprio executivo liderado por José Carlos Gonçalves.

Segundo soube o JM, a intenção da proposta do presidente da Câmara visava reverter decisões do anterior executivo de José António Garcês relativamente à empresa que gere as grutas de São Vicente. Porém, no momento da votação, a proposta foi reprovada pelos dois vereadores do PSD (António Gonçalves e Rosa Castanho) assim como pelo próprio autarca do Chega, Fábio Costa.

Votaram vencidos o presidente da Câmara e ainda Cláudia Capontes que, nesta reunião, substituiu a número dois Helena Freitas.

Pelo PSD, o vereador António Gonçalves diz ao JM que esta discrepância é resultado de “uma campanha populista e uma candidatura sem projeto”.

O social-democrata António Gonçalves revela ainda ao Jornal que a intenção do presidente da Câmara “vai contra as práticas de boa gestão, vai contra a salvaguarda do património e estabilidade dos trabalhadores e vai contra também a possibilidade de estruturar um contrato-programa com o Governo Regional para a intervenção na própria Gruta, onde todos nós sabemos que a Câmara sozinha não tem capacidade para fazer aquela intervenção e só as Grutas e os colaboradores estando integrados na Câmara Municipal é que é possível fazer um contrato-programa”, assim explicando o voto contra.