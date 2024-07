RVM: Apresentado design do Toyota GR Yaris Rally2 de Alexandre Camacho

Não obstante a ausência do Campeonato de Ralis da Madeira, Alexandre Camacho e Pedro Calado - dupla vencedora da última edição do Rali Vinho Madeira (RVM) -, vai competir na prova rainha do automobilismo regional ao volante de um Toyota Yaris Rally2.

Trata-se de uma estreia em Portugal deste modelo, sendo raras as viaturas idênticas que disputam as provas no continente europeu.

Esta segunda-feira, nas redes sociais, a equipa Play Racing apresentou as cores com que vai competir no RVM 2024, que vai para estrada entre 1 e 3 de agosto.

“A Play Racing tem o prazer de anunciar que participará, uma vez mais, no Rali Vinho Madeira com os nossos, piloto e navegador, Alexandre Camacho e Pedro Calado, vencedores desta prova em 2023 e vencedores do campeonato regional de ralis da Madeira no mesmo ano.

Desta feita, a participação da Play Racing reveste-se ainda de maior expectativa e entusiasmo pelo facto de ser fruto de uma colaboração com a equipa oficial Toyota Gazoo Racing, Caetano Portugal, com um Toyota GR Yaris Rally2.

Logo a seguir à categoria de topo do mundial de Ralis, o muito aguardado GR Yaris Rally2 foi desenvolvido para atividades de rali para clientes e fará a sua estreia, no Funchal, com as cores da TOYOTA GAZOO Racing Caetano Portugal.

O primeiro carro desportivo com tração às quatro rodas a ser desenvolvido exclusivamente pela Toyota em 20 anos, o GR Yaris foi criado pela TGR com a missão de vencer no WRC. Mais do que um carro feito para a TGR ganhar, o GR Yaris Rally2 é um carro feito para os clientes ganharem: este é o início de mais um novo desafio para a TGR.

A Play Racing, tricampeã de Ralis na Madeira, aspira a que com Alexandre Camacho ao volante seja, de novo, possível almejar ao mais alto lugar do pódio desta emblemática prova”, pode ler-se em publicação nas redes sociais.