O Conselho de Governo, reunido hoje, na Quinta Vigia, aprovou um contrato-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) do PRAD 2023/2024, referente à competição regional dos clubes desportivos regionais.

Na mesma reunião, os governantes decidiram atribuir diversos louvores a atletas e associações que se destacaram no Campeonato Nacional de Skyrunnig.

De acordo com o habitual comunicado da Quinta Vigia, os governantes decidiram:

- Louvar publicamente o Clube Escola do Estreito, por conquistar o título de Campeão Nacional de Clubes, na modalidade de skyrunning, nas variantes de sky e vertical, no escalão de seniores masculinos.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Débora Maria Vieira da Silva e o Clube Escola do Estreito, por conquistar o título de campeã nacional, no Campeonato Nacional de Skyrunning, na variante vertical, no escalão de seniores femininos.

- Louvar publicamente o atleta madeirense José Fábio Santos e o Clube Escola do Estreito, por conquistar a Taça de Portugal, na modalidade de skyrunning, na variante de sky, no escalão de seniores masculinos.

- Louvar publicamente o atleta madeirense José Fábio Santos e o Clube Escola do Estreito, por conquistar o título de campeão nacional, no Campeonato Nacional de Skyrunning, na variante de sky, no escalão de seniores masculinos.

- Louvar publicamente o atleta madeirense Luís Fernando Correia Fernandes e o Ludens Clube de Machico, por conquistar o título de campeão nacional, no Campeonato Nacional de Skyrunning, na variante de skyultra, no escalão de seniores masculinos.

- Louvar publicamente o atleta madeirense José António Barradas Vieira e o Clube Naval de São Vicente, por conquistar o título de campeão nacional, no Campeonato Nacional de Skyrunning, nas variantes sky e skypeed, no escalão de seniores masculinos.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Laureen Teixeira e o Clube Escola do Estreito, por conquistar o título de campeã nacional, no Campeonato Nacional de Skyrunning na variante skyspeed, no escalão de seniores femininos.

- Louvar publicamente a atleta madeirense Sara Raquel Mendonça Rodrigues e o Clube Escola do Estreito, por conquistar a Taça de Portugal, na modalidade de skyrunning na variante sky, no escalão de seniores femininos.