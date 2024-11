O grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República destaca, em comunicado, que “fez aprovar uma proposta que contempla o reforço dos meios técnicos necessários para a proteção dos cabos submarinos de telecomunicações”.

O partido sublinha que “esta é uma medida afeta diretamente a Madeira, que está ligada ao Mundo através do cabo Euráfrica, que une o arquipélago a Portugal continental, França e Marrocos”.

Francisco Gomes, deputado madeirense do Chega na Assembleia da República, integra a comissão de Defesa Nacional, de onde a proposta aprovada emanou.

Na sua opinião, a defesa dos cabos submarinos é crucial porque são a espinha dorsal das comunicações globais, sendo que qualquer interrupção nesses cabos pode causar impactos económicos, sociais e de segurança significativos, bem como colocar em risco a estabilidade das infraestruturas digitais, que, a seu ver, são cada vez mais vitais no mundo.

“A proteção dos cabos submarinos é uma questão estratégica nacional e a proposta que visa reforçar a sua segurança é mais uma prova da atenção que o Chega dá às autonomias atlânticas. A medida reafirma o compromisso do partido com a soberania digital, a qual implica cuidados redobrados com zonas como a Madeira, que são de importância vital para Portugal”, declara.

O processo de debate e votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2025 está a decorrer no parlamento nacional e termina no próximo dia 29, com a votação final global da proposta orçamental.