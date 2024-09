Dois aviões, um com hora prevista de chegada para as 18h30 e outro para as 20h35, ainda não conseguiram aterrar no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.

De acordo com a aplicação Flightradar24, o voo TP 1691, proveniente de Lisboa, que deveria ter aterrado às 18h30, deu algumas voltas, na zona sul da Madeira, e o voo QS2144, vindo de Praga, manteve-se a este.

Um avião proveniente de Birmingham, que deveria ter aterrado às 18h35, divergiu, conforme mostra o quadro de chegadas do Aeroporto da Madeira. O mesmo sucedeu com o voo EJU7755, do Porto, cuja aterragem estava prevista para as 20h35.

As condições atmosféricas estarão a dificultar a operação aeroportuária, apesar de algumas chegadas bem sucedidas.