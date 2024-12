Uma área onde se encontram as antigas instalações da empresa Santagro, está a ser utilizada como depósito ilegal de resíduos de construção e demolição. Ara Oliveira, diretor regional do Ambiente, assegura ao JM que o proprietário será notificado e obrigado a justificar-se. O ambientalista Hélder Spínola alerta que o aterro contamina toda a zona envolvente e sugere uma intervenção em toda a área edificada que está abandonada.

No dia em que pode contar com mais uma Estrada Regional, desta vez na freguesia da Ilha, destaque ainda para a crise política, com a Madeira a preparar eleições antecipadas. É que o Chega garante que ‘censura’ vai até ao fim. Albuquerque está pronto para ir “outra vez a votos”.

Damos conta também de um caso de Justiça. A dívida de gerente do Fugitivo leva o Ministério Público à Segurança Social.

Na Educação, fique a saber que estão sinalizados 206 alunos com hiperatividade e défice de atenção.

O assunto que fez manchete na edição do Jornal de ontem volta a merecer referência na primeira página da edição de hoje: a saída de António Nunes do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira não cala contestação.

