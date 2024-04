‘Jovens Artistas Plásticos’ premiados esta tarde

‘Jovens Artistas Plásticos’ é uma iniciativa da Direção de Serviços de Educação Artística da Direção Regional de Educação, destinada aos jovens dos 2.º e 3.º ciclos, bem como do ensino secundário da Região, com o propósito de identificar, valorizar e premiar os alunos com aptidões artísticas notáveis, contribuindo para o enriquecimento do seu percurso educativo neste campo.

Hoje, pelas 14h30, na Assembleia Legislativa da Madeira, o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, estará presente na cerimónia de entrega de prémios e inaugura uma exposição onde todos os trabalhos, incluindo os vencedores e uma menção honrosa, estarão em destaque.

A data escolhida, 15 de abril, coincide com o Dia Mundial das Artes, em tributo ao aniversário do mestre Leonardo Da Vinci. Na cerimónia de entrega de prémios desta edição inaugural, os alunos premiados receberão um troféu e um certificado. A exposição, estará patente entre os dias 15 e 20 de abril de 2024, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Lista dos premiados:

• 1.º Lugar | Camila Sousa| Escola Básica e Secundária Dr. Maurílio da Silva Dantas – Prof.ª Ana Filipa Nóbrega.

• 2.º Lugar | Lia Rodrigues | Escola Básica com Pré-escolar do Porto da Cruz – Prof.ª Alice Sousa

• 3.º Lugar | Maria Leonor Andrade | Escola Básica com Pré-escolar e Creche Dr. Alfredo Ferreira Nóbrega Júnior – Professoras Susana Luís e Jesus Baeta.

• Menção Honrosa | Énia Ventura | Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva – Prof.ª Ana Luísa Suzano.