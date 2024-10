A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) decidiu confirmar a não acreditação do ISAL, decisão que os responsáveis da instituição dizem, em comunicado, que “contrariou a recomendação e fundamentação da Comissão de Avaliação Externa que, nos seus relatórios, concluía que o ISAL deveria ter uma acreditação institucional com condições”.

O ISAL havia interposto recurso do conselho de revisão sobre a decisão, mas foi informado da “não reversão da decisão do conselho de administração da A3ES”.

Nesta altura, o ISAL refere estar a aguardar “o contacto da Direção Geral do Ensino Superior para definição dos próximos passos”, desconhecendo, até ao momento, “quais as orientações do ministério da tutela”. “Sem estas instruções não podemos acrescentar mais informações”, constata.

A concluir, o comunicado dirige-se aos alunos inscritos na instituição. “O presente ano letivo irá decorrer com normalidade até ao final do ano letivo. “será acautelada a passagem dos alunos para outras instituições. Agradecemos a compreensão de todos neste momento difícil, em especial, dos alunos do ISAL”.

Para além do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL), foram também objeto de não acreditação o Instituto Superior Miguel Torga (ISMT), o Instituto Superior de Serviço Social do Porto (ISSSP), o Instituto Superior de Estudos Interculturais e Transdisciplinares (ISEIT) de Almada e a Escola Superior de Atividades Imobiliárias (ESAI).