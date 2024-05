Gonçalves Zarco promoveu workshop sobre programação neurolinguística

Decorreu, na passada quarta-feira, na biblioteca António Castro, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, o workshop ‘Programação Neurolinguística na Promoção do Bem-Estar’, que envolveu cerca de seis dezenas de elementos, entre pessoal docente, pessoal não docente e algumas alunas da Universidade Sénior Gonçalves Zarco (USGZ).

Segundo o estabelecimento de ensino, este workshop “surgiu da necessidade de promoção de um ambiente escolar (ainda) mais positivo, objetivo primordial da equipa organizadora: as docentes Fátima Santos, Mónica Alvarez, Rosélia Fonseca e Susana Gomes, membros do projeto ‘Escola Positiva de Todos e para Todos’, um projeto que tem vindo a ganhar asas ao longo deste ano letivo e que já tem dado os seus frutos, através de diversas iniciativas transversais a todos os elementos da comunidade educativa”.

A oradora convidada deste workshop foi Verónica Faria, conhecida por ser coach, mentora e master em Programação Neurolinguística.

Na abertura da sessão, o presidente do conselho executivo, professor Ricardo Barcelos, reforçou que a promoção do bem-estar numa ‘Escola de Todos e para Todos’ é uma das metas do Projeto Educativo de Escola (PEE), pelo que enalteceu a iniciativa, frisando que atividades deste pendor “são sempre muito bem-vindas e essenciais na promoção de um ambiente educativo que se quer salutar, mais feliz e com elementos mais felizes”.