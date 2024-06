A Escola Gonçalves Zarco conquistou o segundo lugar da 29.ª edição do concurso “ Uma Escola, um Jardim”, promovido pela Câmara Municipal do Funchal (CMF).

Conforme assinala uma nota enviada à redação, este certame envolveu 1982 alunos e é “um tributo à importância dos espaços verdes escolares”, que tem como objetivo “incentivar a criação e a manutenção de espaços verdes – jardins e/ou hortas – nos estabelecimentos de ensino, fomentando, dessa forma, o envolvimento da comunidade educativa na manutenção dos espaços verdes das escolas”.

A entrega de prémios decorreu ontem, quarta-feira, dia 5 de junho, a propósito do “Dia Mundial do Ambiente”, no Salão Nobre da autarquia, tendo contado com a presença da vereadora do Ambiente, Nádia Coelho, que aproveitou a ocasião para felicitar todos os participantes, destacando o trabalho desenvolvido nas escolas no âmbito deste concurso.

Enfatizou, ainda, o papel crucial que os espaços verdes desempenham nos estabelecimentos de ensino, promovendo a educação ambiental, o contacto com a natureza e a criação de um ambiente mais saudável e propício à aprendizagem.

Nesta 29.ª edição do concurso “Uma Escola Um Jardim”, participaram 22 estabelecimentos de ensino, num total de 28 espaços a concurso – 13 Jardins e 15 hortas, envolvendo 1982 alunos.

A Câmara Municipal do Funchal atribuiu prémios aos estabelecimentos de ensino vencedores, nas duas modalidades (Jardim e Horta), em material de jardinagem, no valor total de dois mil e seiscentos euros (2.600 €), sob a forma de cheque-oferta, cujo valor deverá ser trocado por material em estabelecimento comercial.