A Associação Raquel Lombardi está a participar de 14 a 18 de outubro na mobilidade jobshadowing no âmbito do projeto Excellence Boost, financiado pela União Europeia, na Universidade Católica de Ruzomberok- Eslováquia. Durante este encontro, foram apresentadas as boas práticas educativas desenvolvidas na Região, com foco na excelência educativa e na autoavaliação das escolas.

Na universidade, destacou-se o estudo de caso da Escola B1/PE do Monte, que evidenciou as diversas atividades realizadas e suas boas práticas, além de apresentar os critérios de autoavaliação da instituição. “O estudo serviu como um exemplo de sucesso para promover reflexões sobre a temática, destacando as práticas educativas de excelência da Escola B1/PE do Monte e de outras instituições da RAM”, expressa a associação, em comunicado.

A mobilidade contou com a participação de quatro professores da Região, que compartilharam as suas experiências e práticas pedagógicas inclusivas. Essas práticas foram destacadas como possíveis referências para o desenvolvimento de escolas SMART, que procuram integrar a inovação e a inclusão em seus projetos educativos.