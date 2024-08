A Vipa.pt anuncia, em comunicado, a integração de Inteligência Artificial (IA) no produto govgo o que resulta da parceria no âmbito do projeto aplicado em Ciência de Dados desenvolvido por quatro alunos do ISCTE-IUL, Afonso Peças, Bernardo Arcão, Francisco Gomes e Guilherme Soças sob a coordenação do Professor João Carlos Ferreira.

A plataforma de consulta govgo.pt implementada no segundo trimestre deste ano, centraliza informação relativa aos concursos públicos disponíveis em tempo real. “O desafio premente que enfrentamos atualmente reside na integração da inteligência artificial nas soluções desenvolvidas internamente,” refere Pedro Paixão, CEO da Vipa.pt.

Os projetos de I&D permitem aferir se determinada necessidade de mercado será bem-sucedida na fase de implementação e permitem que o conhecimento adquirido seja transposto para a sociedade civil.

Fundada em 2019, na Região Autónoma da Madeira, a Vipa.pt www.vipa.pt dedica-se ao desenvolvimento de software multiplataformas.

As soluções aplicam-se em especial às áreas de actividade de e-Government, saúde, gestão e faturação, e ao entretenimento.