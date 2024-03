O Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts anunciou a abertura de uma nova unidade na Ilha do Porto Santo.

“A partir deste verão, o ‘Vila Baleira Village’ vai receber os hóspedes com 32 Villas, 16 Quartos Deluxe Superior e uma Suite com vista para o oceano e para o Ilhéu da Cal”, dá conta uma nota enviada à redação.

O novo ‘Vila Baleira Village’ é, assim, a quarta unidade do grupo, a terceira no Porto Santo.

“É um hotel moderno e confortável e a melhor opção para famílias e casais, que procuram conforto, privacidade, ambiente descontraído e tranquilidade total no autêntico paraíso da ilha dourada, com as suas águas quentes e cristalinas. É o espaço ideal para umas férias tranquilas com o selo de garantia e hospitalidade característica do Grupo Vila Baleira”.

Refira-se que esta unidade, tal como o JM anunciou hoje na sua edição impressa, foi adquirida pelo Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts ao Grupo Pestana.