A TAP recuperou, este ano, o lugar de companhia área mais segura da Europa, no top 25 das transportadoras mais seguras do mundo elaborado pela Airline Rating.s

As 25 companhias aéreas mais seguras do mundo para 2025 são, por ordem: 1. Air New Zealand; 2. Qantas; 3. Cathay Pacific, Qatar Airways e Emirates (as 3 ex-aequo); 4. Virgin Australia; 5. Etihad Airways; 6. ANA; 7. EVA Air; 8. Korean Air; 9. Alaska Airlines; 10. Turkish Airlines (THY); 11. TAP Air Portugal; 12. Hawaiian Airlines; 13. American Airlines; 14. SAS; 15. British Airways; 16. Iberia; 17. Finnair; 18. Lufthansa/Swiss; 19. JAL; 20. Air Canada; 21. Delta Airlines; 22. Vietnam Airlines; 23. United Airlines.

Refira-se que a agência responsável pelo ranking classifica as 25 companhias aéreas mais seguras do mundo com base no registo de incidentes graves nos últimos dois anos, idade da frota, dimensão da frota, taxa de incidentes, vítimas mortais, rentabilidade, certificação IOSA, auditoria ICAO por país ou qualificação e formação dos pilotos, complementando estes dados com a consulta de pilotos de instrução de peritos em aviação.