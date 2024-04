A imobiliária REMAX revelou hoje, em comunicado, que nos primeiros dois meses do ano realizou na Madeira e nos Açores um total de 242 transações; destas, 91 ocorreram na Madeira e 151 foram concretizadas nos Açores, um aumento de cerca de 10% face a igual período de 2023.

“O volume de preços negociado foi superior a 23 milhões de euros (M€), 13,4 milhões de euros nos Açores e 9,6 milhões de euros na Madeira, o que corresponde a um incremento na ordem dos 18%, sobretudo na Madeira (atingiu os 28%). Entre os clientes estrangeiros, são os norte-americanos quem mais investe nas duas regiões autónomas, depois dos portugueses, que, à semelhança do que acontece no continente, são os principais investidores nas Ilhas”, adianta a empresa.

De acordo com os dados disponibilizados pela REMAX, os clientes nacionais estão no topo das transações (87,4%, nos Açores, e 70,3%, na Madeira). Os estrangeiros têm maior peso na Madeira, que, na opinião da imobiliária, “tem um mercado relativamente mais internacionalizado do que os Açores”.

EUA (6,6%), Venezuela (2,2%), Rússia (2,2%) e Nova Zelândia são as origens dos compradores estrangeiros em janeiro e fevereiro, na Madeira. A rede adianta que transacionou imóveis nas duas regiões com a participação de 15 nacionalidades estrangeiras diferentes.

Entre os investidores estrangeiros, nos Açores foram os norte-americanos aqueles que mais negociaram em imobiliário com a rede REMAX de 1 de janeiro a 29 de fevereiro, com as transações a representarem 7,3%, a que se seguiram os franceses, polacos e canadianos (1,3% cada).

Quanto ao tipo de imóveis, entre janeiro e fevereiro, no conjunto das duas regiões, as moradias representaram metade das transações (50%) da rede RE/MAX e os apartamentos uma fatia de 25%. Já os terrenos assumem especial importância no mercado representando 15% do total.

A imobiliária adianta que, neste período, o segmento habitacional corresponde a cerca de 75% do mercado nos dois arquipélagos e assinala “uma quebra na venda de apartamentos, que rondou os 5%, mas colmatada por acréscimos nas vendas de moradias e lojas”.

No que se refere às tipologias, as T2 foram os que reuniram a preferência, sobretudo na Madeira, onde atingiu mais de metade das transações de apartamentos (nos Açores representou cerca de 42%). Quanto às moradias, na Madeira continuou-se a privilegiar as T3, tipologia esta que recuou nos Açores perdendo a preferência dos clientes para as T2”.

“Os arquipélagos dos Açores e da Madeira apresentam condições excecionais para o investimento, o que por si estimulam o desenvolvimento do mercado imobiliário. Da segurança para quem a visita, à qualidade de vida que oferece, passando pelos benefícios fiscais atrativos e uma infraestrutura de serviços desenvolvida, todas são boas razões para investir nas Ilhas. Por outro lado, é sabido que o setor do turismo possui um importante peso na atividade económica e como se antecipa o seu crescimento este ano, perspetivam-se consequentemente boas notícias para ambas as regiões”, considera Manuel Alvarez, presidente da REMAX Portugal.