Segundo a Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), o Índice de Custo do Trabalho (ICT) na Região aumentou 5,3% face ao ano anterior.

No 4.º trimestre de 2023, o ICT, na Madeira, registou um acréscimo de 8,9% em relação ao período homólogo.

A DREM esclarece que variação verificada resulta das variações ocorridas nos custos salariais (por hora efetivamente trabalhada) e noutros custos (não salariais, também por hora efetivamente trabalhada).

Nos custos salariais estão incluídos o salário base, prémios e subsídios regulares, prémios e subsídios irregulares (subsídio de férias; subsídio de Natal; prémios de fim do ano/distribuição de lucros; outros prémios e subsídios pagos com caráter irregular), pagamento por trabalho extraordinário e pagamento em géneros.

Os outros custos incluem indemnizações por despedimento, encargos legais a cargo da entidade patronal (contribuição patronal para a Segurança Social; seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais), encargos convencionais, contratuais e facultativos (prestação complementar de reforma/invalidez; seguro de saúde; seguro de vida/acidentes pessoais; prestações sociais pagas diretamente ao/à trabalhador/a em caso de ausência por doença).

A evolução do ICT na Região em relação ao mesmo período do ano anterior resultou do aumento dos custos médios por trabalhador, bem como do acréscimo do número de horas efetivamente trabalhadas por trabalhador.

A nível nacional, o valor deste índice registou aumentou, face ao período homologo, 5,7% (+5,5% na componente dos custos salariais e +6,8% nos outros custos).

Já em termos anuais, o ICT, na Região, em 2023, aumentou 5,3% face a 2022, devido ao incremento anual observado nos custos salariais (+5,0%) e nos outros custos (+6,8%).

No País, a variação anual deste índice, neste ano, foi também de 5,3%, resultado das subidas observadas nos custos salariais e nos outros custos, de +5,0% e +6,4%, respetivamente.