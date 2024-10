A bolsa de Lisboa encerrou hoje a sessão com uma subida acentuada no índice PSI de 2,21% para 6.532,77 pontos apoiada por fortes ganhos do BCP e da Jerónimo Martins, dois pesos pesados.

Com esta subida, a bolsa de Lisboa pôs fim a três descidas consecutivas e das 15 cotadas que integram o seu principal índice sete ficaram em alta, sete em baixa e uma inalterada.

O BCP liderou as subidas e avançou 9,73% para 0,46 euros. O banco anunciou na quarta-feira após o fecho do mercado que teve lucros de 714,1 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 9,7% do que nos primeiros nove meses de 2023 e espera gerar lucros anuais de cerca de 1.000 milhões de euros entre 2025 e 2028.

A Jerónimo Martins avançou 8,24% para 17,87 euros, também depois de divulgar resultados após a sessão bolsista de quarta-feira, tendo obtido 440 milhões de euros de lucro entre janeiro e setembro, menos 21,2% relativamente ao mesmo período de 2023.

Nas descidas, foi a NOS a liderar, com uma queda de 3,30% para 3,52 euros.

Nas maiores subidas ficaram também os CTT (3,76% para 4,28 euros) e a Mota-Engil (2,65% para 2,56 euros).

Com ganhos inferiores a 1% ficaram a Sonae (0,91 euros), a Corticeira Amorim (8,38 euros) e a EDP (3,61 euros).

Nas descidas, a Galp caiu 2,06% para 15,67 euros, a Altri recuou 1,60% para 4,97 euros e a EDP Renováveis perdeu 1,20% para 12,38 euros.

Com descidas abaixo de 1% ficaram a Semapa (14,76 euros), a Navigator (3,54 euros) e a REN (2,30 euros).

A Ibersol terminou inalterada em 7,36 euros.

As principais bolsas europeias fecharam em baixa, com Paris a perder 1,05%, Frankfurt 0,93%, Milão 0,64%, Londres 0,61% e Madrid 0,36%.