Projeto para fábrica da aeronave LUS222 avança em Ponte de Sor

A escritura do direito de superfície do terreno em Ponte de Sor onde vai ‘nascer’ a fábrica da primeira aeronave totalmente desenvolvida e industrializada em Portugal é assinada na quinta-feira, revelou hoje a câmara municipal.

Em comunicado, o Município de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, divulgou que a cerimónia está marcada para as 16h00, no aeródromo municipal, que vai acolher “esta que será a primeira linha de montagem final” de aeronaves estabelecida em Portugal.

A escritura do direito de superfície para a construção da fábrica da aeronave LUS222 vai ser assinada entre esta câmara alentejana e a EEA Aircraft, empresa líder do consórcio responsável pelo desenvolvimento da agenda mobilizadora Aero.Next Portugal, disse a autarquia.

De acordo com o município, a assinatura “representa um passo crucial na instalação da linha de montagem final do LUS222, uma aeronave regional ligeira cuja engenharia já está a ser desenvolvida em Évora”.

O Aeródromo Municipal de Ponte de Sor foi escolhido para a industrialização e produção, “a partir de 2026”, deste avião, que terá “19 lugares, 2.000 quilos de carga e 2.000 quilómetros de alcance”.

No passado dia 12 de outubro, em declarações aos jornalistas em Ponte de Sor, na cimeira aeronáutica deste ano, Miguel Braga, do Centro de Engenharia e Desenvolvimento (CEiiA), uma das entidades envolvidas no consórcio, explicou que o investimento no projeto rondava os “100 milhões de euros”.

No comunicado de hoje, a câmara municipal, sem divulgar o investimento na fábrica, realçou que a linha de montagem vai gerar “entre 150 a 300 postos de trabalho” qualificados no concelho, com um impacto significativo na qualidade de vida da população”.

Fonte da autarquia indicou à Lusa que a área total da fábrica dever “rondar os 35.000 metros quadrados”, enquanto a área coberta vai ser de “18.000 metros quadrados”.

Na cerimónia de quinta-feira, vai também ser apresentado o ponto de situação da engenharia desenvolvida desde 2022 da Agenda Mobilizadora Aero.Next Portugal e a demonstração dos planos previstos para formação e qualificação de recursos humanos para o setor.

A criação e produção do LUS222 está inserida na agenda mobilizadora Aero.Next, tal como o projeto de desenvolvimento do UAS ARX, uma aeronave não tripulada concebida e produzida pela empresa Tekever, igualmente no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.