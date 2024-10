Porto Santo Golfe faz 20 anos e tem novo diretor de campo

“O Porto Santo Golfe comemora hoje 20 anos de existência, consolidando-se como um marco essencial no panorama desportivo e turístico da ilha do Porto Santo. O empreendimento celebra, assim, mais um ano de sucesso, renovando o compromisso com o desporto, a comunidade e o desenvolvimento económico da Região.

No evento foi também apresentado o novo diretor do campo, Paulo Carvão. Com vasta experiência profissional, destacou-se como diretor operacional, diretor de marketing e diretor geral em várias unidades hoteleiras na Madeira e no Porto Santo. Desta forma, irá assumir as suas novas funções com a missão de continuar a projetar o golfe para novos patamares de excelência, com a captação de novos mercados e com a manutenção do trabalho nos mercados atuais, como o francês, italiano e espanhol.

Ao longo dos últimos anos, o Porto Santo Golfe tem desempenhado um papel fundamental no desenvolvimento turístico da ilha. Desde a sua criação, o golfe foi uma verdadeira alavanca para esbater a sazonalidade, contribuindo para a atração de visitantes ao longo de todo o ano. A sua relevância continua inquestionável, sendo uma mais-valia para a economia regional e, em especial, para o Porto Santo, promovendo o desporto e o turismo de qualidade.

De referir ainda que o Porto Santo Golfe está nomeado para duas distinções prestigiadas: Melhor Campo de Golfe em Portugal e Melhor Campo de Golfe da Europa pela World Golf Awards, prémios reconhecidos mundialmente que valorizam a excelência nos indicadores no turismo de golfe, campos de classe mundial e destinos de golfe”.