A Airbnb divulgou, em nota de imprensa, que atualizou a sua plataforma com novas funcionalidades para organizar viagens de grupo de forma mais simples, aproveitando para revelar que o Porto Santo é um dos destinos à beira-mar mais pe3squisados na plataforma para este verão.

“Alguns dos destinos mais procurados, de acordo com o aumento das pesquisas na Airbnb para o verão, incluem: Conceição de Tavira, em Faro, Cascais, em Lisboa, Peniche e Nazaré, em Leiria, Moledo em Viana do Castelo, Zambujeira do Mar e Vila Nova de Milfontes, em Beja, Olhos de Água, em Faro, Porto Santo e Cabanas, em Faro.

De referir que a plataforma introduziu recentemente novas funcionalidades para viagens de grupo. Em Portugal, mais de 61% das reservas são viagens de grupo e quase 6 em cada 10 hóspedes portugueses afirmam que não escolheram outro tipo de alojamento porque queriam um espaço privado só para eles e para o seu grupo.