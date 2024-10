A TAP Air Portugal anuncia que a fase final de apuramento de vencedores do Altitude Film Fest, o seu 1º Festival de Cinema a Bordo, já está a decorrer a bordo dos voos de longo curso da Companhia aérea, e convida os seus passageiros a votar até ao dia 31 de outubro de 2024.

Esta iniciativa que celebra o mundo do cinema oferece agora aos passageiros a oportunidade única de participar na escolha das melhores curtas-metragens, diretamente a partir dos sistemas de entretenimento dos aviões.

A primeira edição do Altitude Film Fest recebeu um total de 355 inscrições, das quais 101 documentários e 254 filmes de ficção. A primeira fase de seleção de filmes foi realizada em julho deste ano, por um painel de jurados, composto por um grupo distinto de personalidades ligadas ao mundo do cinema, que selecionou os 10 finalistas. O júri na categoria de ficção é composto por Leonel Vieira (Portugal), Rui Tendinha (Portugal), Ricardo Pereira (Portugal), Sónia Balacó (Portugal), Rita Nunes (Portugal) e Elisabete Mendes (TAP, Portugal). Na categoria de documentário, fazem parte do júri Arthur Araújo (Brasil), Paul Visser (Holanda), Aldo di Russo (Itália), João Antero (Portugal), Marco Calábria (Brasil) e também Elisabete Mendes, representante da TAP.

Durante todo o mês de outubro, os passageiros da TAP podem visualizar as 10 curtas-metragens finalistas, cinco na categoria de documentário e cinco na categoria de ficção, e votar na sua favorita através de um inquérito na plataforma de entretenimento a bordo. Até à data, já foram registadas cerca de 750 votações a bordo, um número que supera as expectativas e evidencia o envolvimento dos passageiros com esta iniciativa cultural inovadora.

O Altitude Film Fest culminará com uma cerimónia de entrega de prémios a realizar no Dia Mundial do Cinema, 5 de novembro, em Lisboa. Os filmes distinguidos com os Grandes Prémios Melhor Filme de Ficção e Melhor Documentário serão recompensados com uma bolsa de viagens no valor de 3000 euros cada. Este prémio pretende não só reconhecer a excelência artística e narrativa dos filmes premiados, como também oferecer aos cineastas a oportunidade de explorar novos horizontes e inspirar-se em novas experiências ao redor do mundo.

Este festival reforça o compromisso da TAP com a promoção da cultura e das artes, proporcionando uma experiência de viagem única e memorável para os Clientes da Companhia e oferecendo uma plataforma alternativa e inédita para cineastas emergentes e filmes de diversas origens.