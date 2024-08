Nova clínica de medicina estética é inaugurada no Funchal

Space Age é o nome de uma nova clínica de medicina estética que vai ser inaugurada no próximo dia 5, às 17h00, na Rua do Bispo, no Funchal, com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Tânia Manso, médica com a especialidade de anestesiologia e formação em medicina estética, é a administradora da clínica, que se apresenta com um design futurista.

“Quando entrar neste espaço irá certamente ‘viajar no tempo’. E porque o tempo é o bem mais valioso, cada vez mais a Sociedade o valoriza. Todos querem viver mais e melhor, envelhecer de forma saudável. Por isso, o rejuvenescimento associado à prática de medicina estética é uma das áreas em maior expansão”, destaca a responsável.

Segundo Tânia Manso, a ‘Space Age’ alia a segurança à estética e dá destaque ao visagismo, através de um conjunto de técnicas para valorizar a beleza.