Em outubro 2024, de acordo com dados avançados esta manhã pela Direção Regional de Estatística, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM cresceu 3,8% em termos homólogos.

“De acordo com a informação fornecida pela ANA - Aeroportos de Portugal à Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), registou-se, no mês de outubro de 2024, nos aeroportos da RAM, um movimento de 449,2 mil passageiros, transportados em 3 046 aeronaves (voos comerciais), traduzindo variações homólogas de +3,8% e +2,6%, respetivamente.

Nos dez primeiros meses de 2024, as variações homólogas dos movimentos de aeronaves e passageiros foram de +0,4% e +3,9%, pela mesma ordem”, indica o organismo regional.

“Cada aeronave (considerando-se conjuntamente as que aterraram e descolaram) transportou, em média, cerca de 153 passageiros (151 em outubro de 2023), no aeroporto da Madeira, enquanto no do Porto Santo aquele valor atingiu os 85 passageiros (89 no mês homólogo)”, é acrescentado.