Maurício Marques, presidente do conselho de administração da Yacooba Labs, será um dos oradores na prestigiada DWP - Digital With Purpose Summit, a decorrer em Cascais no próximo dia 10 de julho. Maurício Marques integrará o painel sobre Economia Azul, promovido pelo projeto Fórum Oceano, onde a Yacooba Labs atua como uma das empresas do consórcio.

O painel, intitulado “Investment and Funding in Blue Economy: Objectives and Priorities”, tem como objetivo debater as estratégias de investimento e financiamento na economia azul, um setor cada vez mais crucial para o desenvolvimento sustentável dos oceanos. Este é um tema de extrema relevância no contexto atual, onde a preservação dos recursos marítimos e a promoção de um crescimento econômico sustentável são prioridades globais.

Maurício Marques trará para a discussão a experiência e a visão da Yacooba Labs, uma empresa inovadora que tem se destacado no desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas para o setor marítimo. Sua participação no painel reforça o compromisso da Yacooba Labs em promover práticas sustentáveis e inovadoras que contribuam para a proteção dos oceanos e para o desenvolvimento da economia azul.

”Estamos entusiasmados em participar da DWP Summit e contribuir para esta discussão essencial sobre a economia azul,” afirmou Maurício Marques. “Acreditamos que a inovação e o investimento estratégico são fundamentais para garantir um futuro sustentável para nossos oceanos, e estamos dedicados a liderar este movimento através das nossas iniciativas e projetos”, refere.

A DWP - Digital With Purpose Summit é um evento internacional que reúne líderes empresariais, inovadores, e especialistas em tecnologia para discutir e promover soluções digitais que visam criar um impacto positivo no mundo. A presença de Maurício Marques no evento destaca a importância da Yacooba Labs no cenário global e seu papel ativo na transformação da economia marítima.

A Yacooba Labs é uma das empresas integrantes do consórcio do projeto Fórum Oceano, reforçando seu comprometimento com a colaboração e inovação no setor da economia azul.