Termina este domingo, às 22 horas, a 30º edição da EXPO GONFIRPE, que decorre no Madeira Tecnopolo. O Salão do Automóvel Usado, organizado pelo Grupo Camacho, que detém a Auto Zarco Comércio de Automóveis, a Diversauto e a CIAM, mereceu, ao final da tarde, um balanço positivo.

Carolina Ornelas, relações-públicas do grupo Camacho, salientou que a feira decorre “muito bem”, de acordo com as expetativas. No fim-de-semana, a adesão foi maior do que os primeiros dias, disse.

A responsável destacou ainda que este evento desperta muito interesse junto dos madeirenses, sendo que há vários casos em que tentam saber quando haverá nova feira, até com meses de antecedência, com o intuito de esperar para comprar um veículo com preços mais apelativos.

Recorde-se que o Salão do Automóvel Usado teve inmícioo no dia 26, com 200 veículos seminovos de oito marcas: Renault, Dacia, Nissan, Seat, Suzuki, Volkswagen, Škoda e Audi.