Euro sobe face ao dólar com mercado atento aos sinais do BCE

O euro subiu hoje face ao dólar, após o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE) se mostrar confiante numa desaceleração do crescimento dos salários, o que pode facilitar futuros cortes nas taxas de juro.

Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0837 dólares, quando na sexta-feira seguia a 1,0806 dólares.

O BCE fixou a taxa de câmbio do euro em 1,0835 dólares.

Hoje, Philip R. Lane, economista-chefe do BCE, disse num ‘podcast’ do banco central que a moderação salarial está no caminho certo.

Lane afirmou que foram alcançados “bons progressos” no combate à inflação e destacou que, se esta avaliação for confirmada, pode ponderar-se começar a baixar as taxas de juro.

No passado dia 07, o BCE deixou pela quarta vez consecutiva as suas taxas de juro inalteradas, mas mostrou-se mais otimista quanto às previsões de inflação ao antecipar que ficará em 2% no próximo ano, em linha com o seu objetivo.