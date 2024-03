No final do 4.º trimestre de 2023, a dívida da Administração Pública Regional (APR) diminuiu cerca de 167,4 milhões de euros (-3,2%) face ao final do trimestre anterior.

Desta forma, e segundo a informação publicada pela Direção Regional de Estatística (DRE), situava-se em 5.002,3 ME. Ademais, de acordo com os mesmos dados, há a assinalar um recuo de 32,9 ME (-0,7%) comparativamente ao período homólogo.

“A redução face ao trimestre precedente é explicada pelo desfasamento entre as datas do refinanciamento e das amortizações de capital ocorridas durante o ano de 2023”, explica a DREM.

Peso dos empréstimos diminuiu

Por seu turno, analisando a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro observa-se que no 4.º trimestre de 2023 face ao trimestre homólogo, o peso dos empréstimos diminuiu de 44,4% para 40,3%, sucedendo o inverso no que respeita à dívida titulada, cujo peso, no mesmo período, subiu de 55,6% para 59,7%.

A repartição da dívida por setor emitente mostra que o Governo Regional é responsável por 96,6% (91,9% no trimestre homólogo) do total da dívida e as Empresas Públicas classificadas no perímetro da APR por 3,4% (8,1% no 4.º trimestre de 2022).

Assinale-se, ainda, que pela mesma altura a dívida líquida de depósitos “rondou os 4.805,4 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 11,9 milhões de euros (-0,2%) face ao final do trimestre anterior, e recuado 38,8 milhões de euros (-0,8%) comparativamente ao período homólogo”, acrescenta a DREM.