Com mais de 500 vagas para preencher, entre os quatro aeroportos portugueses, a iniciativa anual da empresa especialista em recrutamento procura Operadores de Assistência em Escala, Técnicos de Tráfego e de Assistência em Escala e de Apoio a Passageiros com Mobilidade Reduzida.

Os candidatos interessados poderão conhecer os requisitos obrigatórios e o perfil desejado para cada função, através deste formulário online, no qual estão indicadas as datas limite para inscrição. No caso particular do Apoio a Passageiros com Mobilidade Reduzida, que envolve apoio emocional e logístico, será valorizada uma forte orientação para o cuidado com o próximo, empatia e sentido de missão.