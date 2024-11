O Madeira Beer Lab, um projeto exclusivo da Cerveja Coral dedicado à criação de cervejas especiais e únicas, está de volta para mais uma edição do imperdível Roteiro do Dentinho! Esta 9.ª edição promete surpreender os amantes de cerveja e boa gastronomia, ao harmonizar uma seleção de estilos cervejeiros com petiscos criados especialmente para o evento, em 12 restaurantes aderentes.

Além da Altbier, que será a protagonista desta edição, outros estilos de cerveja completam o leque de experiências: IPA Cascade, Dry Stout, Weiss Banana e Pale Lager, cada um cuidadosamente combinado com os “dentinhos” únicos de cada restaurante.

Por apenas 4,5€, os participantes poderão saborear uma tábua com três estilos diferentes de cerveja ou optar pelo clássico “dentinho” acompanhado por uma cerveja – tudo a preços acessíveis.

Prepare-se para explorar novos sabores e descobrir a perfeita harmonia entre cerveja e gastronomia local, enquanto celebra o espírito natalício de forma diferente!

Para mais informações e detalhes sobre os locais aderentes, visite esta ligação.