Há nove semanas consecutivas que o preço da gasolina 95 está a subir na Madeira e há seis semanas que o preço do litro de gasóleo simples não pára de aumentar.

Os sucessivos aumentos, que voltam a acontecer na próxima segunda-feira, colocam na próxima semana o preço da gasolina 95 a exatamente 1,618 euros, o preço mais alto desde 20 de novembro do ano passado, e o gasóleo rodoviário a 1,417 euros, quantia que só foi superior na semana começada a 13 de novembro de 2023.

Para o efeito, conta que os preços dos combustíveis estão a subir consecutivamente desde o final do ano passado, no caso da gasolina, e desde meados de janeiro deste ano, no gasóleo. A última vez que o preço da gasolina 95 baixou foi na semana do Natal, enquanto, no caso do gasóleo, a última descida registada foi aplicada na semana iniciada a 15 de janeiro.