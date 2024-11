A Sociedade Metropolitana de Desenvolvimento vai avançar com a reabilitação do Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos. O projeto de intervenção reflete, segundo a Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, “a necessidade de manutenção do empreendimento, incluindo a correção de diversas patologias, devido ao normal desgaste do tempo”. “Nesse sentido, torna-se fundamental reabilitar este espaço, para salvaguarda do património e melhor servir os utilizadores do espaço”, adita a tutela.

Mais esclarece a secretaria que as diretrizes gerais dos trabalhos, no âmbito desta empreitada, contemplam a reabilitação das réguas de madeira sobrante e substituição da impermeabilização, reparação das caleiras existentes, recolha das águas pluviais através de tubos de queda, substituição de vidros, recuperação de revestimentos de paredes, tetos e pavimentos em áreas afetadas pelas infiltrações e verificação das instalações elétricas, entre outros. A operacionalização dos trabalhos também terá em conta a linguagem estética dos materiais originais do edifício, respeitando a arquitetura existente.

O concurso público para esta empreitada encontra-se a decorrer, com entrega de propostas até ao dia 2 de dezembro e tem como preço base da empreitada o valor de 633.980 euros.