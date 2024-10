Celestino Grave é o novo Chef Corporativo da Savoy Signature, a prestigiada coleção de hotéis da Madeira. A contratação reforça o compromisso da marca em elevar a excelência gastronómica, consolidando a aposta numa oferta de referência e de qualidade nos seus diferentes espaços.

“É com grande satisfação que anunciamos a nomeação do Celestino Grave para Chef Corporativo da Savoy Signature. O seu percurso distingue-se por um firme compromisso com a qualidade e a sustentabilidade e pela vontade constante de evoluir. A sua vasta experiência internacional, o seu perfil pessoal muito virado para relações construtivas e a dedicação às equipas que lidera são qualidades que valorizamos muito e por isso procuramos no Chef Celestino essa vertente. Estamos confiantes de que, sob a sua orientação, a nossa oferta gastronómica alcançará novos patamares de qualidade e inovação”, conclui Roberto Santa Clara, CEO da Savoy Signature.

Com mais de duas décadas de experiência na indústria hoteleira e de restauração, além de um vasto know-how internacional, a carreira do Chef Celestino Grave permitiu-lhe assumir cargos de liderança em cozinhas de hotéis 5 estrelas e restaurantes de prestígio, tanto em Portugal como no estrangeiro.

“Estou muito orgulhoso por fazer parte desta equipa. A Savoy Signature investe muito nas cozinhas e proporciona o melhor para que exista uma equipa de qualidade e motivada. Há muita vontade para fazer bem feito. Fico muito contente pelo voto de confiança da Savoy Signature e vamos trabalhar para proporcionar momentos únicos aos nossos clientes e hóspedes” afirma Celestino Grave, Chef Corporativo da Savoy Signature.

A sua mais recente experiência foi na cozinha do São Lourenço do Barrocal, membro da The Leading Hotels of the World, e galardoada internacionalmente múltiplas vezes, onde desenvolveu um conceito assente na regionalidade, com o objetivo de criar uma identidade própria. O seu foco estava no respeito pelos produtos e produtores locais, promovendo uma abordagem sustentável. Em Portugal, também foi convidado para integrar a equipa do Ritz Four Seasons Lisboa e passou pelo icónico restaurante Bica do Sapato, também na capital.

Enriqueceu significativamente o seu percurso profissional a nível internacional, acrescentando importantes mais-valias à sua forma de trabalhar e de gerir equipas. Macau e Moçambique foram os seus dois principais destinos internacionais: no Galaxy Macau, onde exerceu a função de chef num restaurante de cozinha portuguesa e macaense, e em Moçambique, no Hotel Polana, um emblemático 5 estrelas do grupo Serena, conhecido como a “jóia de África”.

Multifacetado e dedicado, com um estilo muito próprio que combina a cozinha tradicional com as técnicas mais modernas e com uma grande disponibilidade para abraçar todos os restaurantes da coleção, o chef promete “uma cozinha bem feita”, onde a qualidade e a satisfação dos clientes são prioridade. “É fundamental proporcionar às pessoas a criação de memórias. A gastronomia é memória, memória gustativa. Se não criarmos memórias, não fidelizamos clientes. O prato pode ser muito bom, mas 70% da experiência é sabor” acrescenta o chef Celestino Grave.

Como líder, Celestino Grave procura estar próximo das equipas, adotando uma abordagem colaborativa e orientada para a evolução, promovendo um ambiente de trabalho positivo e produtivo, onde a excelência é valorizada e os recursos são otimizados. Para o chef é fundamental ir à mesa, estar junto dos clientes, ouvir as suas críticas e sugestões e progredir ao lado da equipa, elevando ainda mais o patamar da oferta gastronómica da Savoy Signature.