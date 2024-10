O Celebrity Apex chegou, esta manhã, ao Porto do Funchal para uma escala de sete horas, tendo atracado nocais sul, em frente ao Seven Seas Mariner que esta manhã, acostou no cais norte.

Proveniente de Southampton, o Celebrity Apex traz a bordo 2838 passageiros e 1298 tripulantes.

Fica no Porto do Funchal durante 07 horas e parte às 20h00, com destino a Tenerife.

O navio está a fazer um cruzeiro de 11 noites que começou a 01 de outubro, em Southampton, seguiu-se agora, a escala no Funchal e depois, Tenerife, Grã-Canária, Lisboa, Porto, Corunha, regressando ao porto de origem a 12 de outubro, quando termina a viagem.

Volta ao Porto do Funchal no próximo dia 19, num cruzeiro que vai percorrer os mesmos portos do atual itinerário.

O Seven Seas Mariner chegou esta manhã, ao Porto do Funchal para uma escala de 10 horas. O navio viaja com 677 passageiros e 456 tripulantes. Tem partida marcada para as 17h00, com destino às ilhas Canárias, no âmbito do cruzeiro de 10 noites, iniciado em Lisboa a 02 de outubro, com escalas, agora no Funchal, seguindo-se La Palma, Tenerife, Lanzarote, Agadir, Casablanca, Cadiz e Barcelona, onde acaba a viagem a 12 de outubro.

Amanhã, o Porto Santo recebe o World Traveler, vindo de Safi que faz uma escala de 17 horas na “ilha dourada”.

No dia seguinte, este navio vai estar no Porto do Funchal, chegando com 156 passageiros e 120 tripulantes. Tem saída prevista para as 15h00, com destino a La Palma.