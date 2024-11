No âmbito do Projeto SMARTIES, financiado pelo programa COSME, a ACIF-CCIM, enquanto entidade parceira, convida todas as empresas regionais a apresentarem projetos inovadores para o Setor do Turismo, por forma a apoiar os 15 projetos mais criativos.

Cada projeto selecionado receberá um montante fixo de 25.000 euros bem como consultoria e apoio personalizado durante a fase de implementação que deverá durar cerca de 15 meses, iniciando-se a partir de abril de 2025, data em que serão conhecidos os projetos selecionados.

O presente convite à apresentação de propostas visa selecionar projetos e soluções que tenham criatividade e elevado potencial de inovação, sustentabilidade a longo prazo e replicabilidade na área do turismo. As empresas promotoras deverão ser obrigatoriamente PME e pertencer a quaisquer classes e categorias da NACE, desde que as suas atividades sejam relevantes para o ecossistema do turismo e os projetos aportem valor a este setor.

Os projetos devem centrar-se em, pelo menos, uma das seguintes áreas temáticas: