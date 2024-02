Decorre no sky bar rooftop da FIL o ‘Cocktail da Madeira’, um momento de partilha, encontro e descontração entre os vários participantes e convidados deste que é considerado o maior certame dedicado ao setor do turismo, que este ano reúne 400 expositores e mais de 1.400 empresas.

Recorde-se que, tal como o JM avançou oportunamente, a Madeira está, uma vez mais, a mostrar o melhor do arquipélago com um stand que já começa a atrair muito público nestas primeiras horas de feira e que “começou a ser pensado em abril do ano passado”, como revelou a diretora executiva da Associação Promoção da Madeira, em declarações ao JM.