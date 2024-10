A Câmara Municipal do Funchal esteve presente, hoje, em mais uma edição do Mercado de Usados, uma iniciativa da Associação Comercial e Industrial do Funchal - Câmara de Comércio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM), que volta a ter lugar no Madeira Tecnopolo.

Bruno Pereira, vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, destacou a aposta que a autarquia tem realizado ao nível da eletrificação da mobilidade, contando, atualmente, com 16 postos duplos de carregamento para veículos elétricos.

Segundo Bruno Pereira, até ao final de 2024, serão instalados mais quatro postos, nos parques de estacionamento municipais, o que resultará num total de 20 postos.

“Será um investimento de 68 mil euros que reflete o nosso compromisso com a promoção da mobilidade elétrica e ampliação da rede de carregamento municipal”.

O vice-presidente da CMF também referiu que a Tarifa Verde, criada em 2009, continua a incentivar o uso de veículos elétricos, com 183 dísticos emitidos até setembro deste ano.

“A revisão das condições garante que apenas residentes com veículos 100% elétricos usufruem deste benefício” como afirmou face ao crescente aumento dos veículos elétricos.

No âmbito da modernização da rede semafórica, e no corrente ano, a CMF lançou concurso para manutenção preventiva e corretiva da rede de sinalização luminosa com um investimento que ronda os 100 mil euros.

Paralelamente, a CMF lançou ainda concurso para aquisição de novos equipamentos, num investimento de 93 mil euros. “O objetivo é assegurar uma gestão e operacionalização do sistema semafórico do Município e garantir uma resposta mais eficaz às avarias” relembrou.

Ainda sublinhou que, no âmbito do Programa Madeira 2030 (ITI) Instrumento Territorial Integrado, a CMF pretende “proceder à centralização da rede semafórica, de modo, a assegurar a interligação entre todos os comandos semafóricos”.