Segundo os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) junto das empresas da Região que desenvolvem a atividade da avicultura industrial, entre janeiro e setembro de 2024, a produção de ovos rondou os 24,1 milhões de unidades, aumentando 0,5% em termos homólogos.

O abate de frango cresceu 5,6% face aos primeiros nove meses do ano anterior, totalizando 2 797,6 toneladas. Para o período de julho a setembro registaram-se variações face ao mesmo período do ano precedente, de -1,2% e +19,2%, para a produção de ovos e abate de frango, respetivamente.

Por sua vez, segundo dados fornecidos pelo Centro de Abate da Região Autónoma da Madeira (CARAM), o abate de gado, que se situou nas 642,5 toneladas, decresceu 8,1% em termos homólogos no cômputo dos primeiros três trimestres de 2024, uma variação justificada pelas quebras verificadas tanto no abate de bovinos (-4,6%), como no abate de suínos (-77,0%). A variação homóloga do gado abatido para o 3.º trimestre de 2024 foi de -7,5%.

No domínio da pesca, a informação recolhida junto da Direção Regional de Pescas, referente aos primeiros nove meses de 2024, mostra que este período se caraterizou por uma quebra, em termos homólogos, quer nas quantidades capturadas de pescado (-28,2%), quer no valor de primeira venda (-10,8%). Neste período, a pesca descarregada na Região rondou as 2 986,2 toneladas, gerando receitas da primeira venda de 14,1 milhões de euros.

Nas principais espécies capturadas, apenas o peixe-espada preto apresentou um aumento face aos primeiros nove meses de 2023 (+7,8%), com o atum e similares (-56,7%), o chicharro (-59,8%) e a cavala (-49,6%) a determinarem a queda global verificada. Em termos de valor, o comportamento foi idêntico ao das quantidades, com o peixe espada preto a crescer 14,5%, e as restantes espécies a registarem reduções: -44,2% no atum e similares, -11,2% no chicharro e -2,2% na cavala. É de assinalar que, no período em referência, 64,5% do valor das capturas correspondia ao peixe-espada preto. No 3.º trimestre de 2024, a quantidade e o valor do pescado descarregado registaram diminuições homólogas de 46,0% e 25,6%, respetivamente.

O preço médio de pescado apurado na primeira venda para o período em referência (excluindo-se nestes cálculos o pescado descarregado destinado a autoconsumo) foi de 4,79€ (3,85€ no mesmo período de 2023), com o preço médio para o atum e similares a atingir os 4,03€ (3,12€ no período homólogo) e para o peixe-espada preto os 5,05€ (4,76€ nos primeiros nove meses do ano precedente).

