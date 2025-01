O mais recente barómetro do portal imobiliário Imovirtual, relativo a janeiro de 2025, voltou a destacar a Madeira como uma das regiões com valores mais elevados tanto no mercado de arrendamento quanto no de venda de imóveis.

No setor de arrendamento, a Madeira mantém um valor médio de 1.600 euros, situando-se como a segunda região mais cara do país, atrás apenas de Lisboa (1.750 euros). Apesar disso, os preços registaram estabilidade face a dezembro de 2024, acompanhando uma tendência de equilíbrio observada em outras regiões insulares.

Já no mercado de venda, a Madeira ocupa o segundo lugar entre as zonas mais dispendiosas, com um preço médio de 530.000 euros, logo após Lisboa (565.000 euros). O valor manteve-se inalterado em relação ao mês anterior, consolidando a Madeira como um dos destinos de maior procura imobiliária em Portugal.

Entre as ilhas, destaca-se o Porto Santo, que registou um aumento significativo no preço médio de arrendamento (+23%, de 950 euros para 1.170 euros, o maior aumento a nível nacional), e a ilha de São Miguel, com o maior crescimento anual no segmento de venda (+36%, de 249.950 euros para 340.000 euros).

No contexto nacional, os valores mais acessíveis para arrendar e comprar imóveis situam-se no interior do país, em distritos como Bragança, Castelo Branco e Guarda. Já o Sul e as Ilhas continuam a liderar em termos de valorização, refletindo a procura por regiões com maior qualidade de vida e atratividade turística.