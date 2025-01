A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM), divulgou dados referentes a 2023 das Estatísticas Regionais do Ambiente, revelando dados significativos sobre o ambiente e a gestão de recursos na Região Autónoma da Madeira (RAM).

A água captada em 2023 foi de 55,3 milhões de metros cúbicos, um aumento em relação ao ano anterior. A distribuição de água cresceu 7,3%, com o Funchal concentrando a maior parte do consumo. Em relação às praias, a RAM manteve o número de 16 com bandeira azul, destacando-se pela qualidade da água.

A produção de resíduos na região aumentou em 30,9%, principalmente devido ao crescimento dos resíduos inertes, que subiram 119,3%. A reciclagem também cresceu, com 39 milhões de toneladas de resíduos reciclados. No setor de segurança, os bombeiros registaram um aumento de 5,6% nos serviços prestados.

“No ano em referência, as 10 corporações de bombeiros existentes na Região contavam com 746 efetivos, que prestaram cerca de 52,8 mil serviços (+5,6% face a 2022), na sua larga maioria (73,0%) relacionados com a área da saúde/pré-hospitalar. No ano em análise, os gastos das corporações de bombeiros rondaram os 15,3 milhões de euros, +11,1 % relativamente a 2022, sendo que daquele total 85,5% diziam respeito a gastos com pessoal (83,8% em 2022).

O corpo de bombeiros na RAM é, na sua maioria, constituído por homens (86,2%), com idades compreendidas entre os 26 e os 50 anos (61,4%). A maioria possui o ensino secundário (57,0%) e opera em regime profissional (57,1%)”, refere o documento da DREM.

Em termos meteorológicos, 2023 foi marcado por um aumento nas temperaturas médias, com o Funchal registando 24,6ºC nas máximas. A qualidade do ar melhorou, com o percentual de observações “Muito Boa” ou “Boa” subindo para 58,9%.

Por fim, embora tenha ocorrido uma redução no número de incêndios florestais, a área ardida aumentou consideravelmente, com 39 incêndios consumindo 5.154 hectares.

“De assinalar ainda, em 2023, a ocorrência de 39 incêndios florestais (-10 que no ano precedente), que consumiram uma área de 5 154 hectares (86 hectares em 2022), dos quais 2 068 hectares de povoamentos florestais (40,1% do total). Os incêndios neste ano ocorreram em 8 dos 11 municípios da Região, sendo os municípios da Ribeira Brava (20 incêndios), Calheta (7) e Ponta do Sol (5) aqueles que contabilizaram mais episódios desta natureza. Santa Cruz, Santana e Porto Santo não registaram qualquer ocorrência. Em termos de área ardida, a Calheta foi município da RAM mais afetado, com 3 045 hectares de superfície afetada (59,1% do total)”, corrobora o mesmo documento.