De acordo com os dados apurados pela Direção Regional de Estatística da Madeira, entre janeiro e junho de 2024, venderam-se mais de 709,4 mil bilhetes a utilizadores dos teleféricos da Região (+6,2% que no 1.º semestre de 2023), sendo 95,0% para adultos, 3,6% para crianças e os restantes 1,5% para outro tipo de utilizadores (ex.: agricultores, residentes, estudantes e entre outros).

No mesmo período, as receitas totais foram aproximadamente de 8,8 milhões de euros, correspondendo a um acréscimo de 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.