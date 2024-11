Teve hoje início mais uma edição da Expo GONFIRPE, naquele que é o 30º Salão do Automóvel usado. Desde o dia de hoje e até domingo, 1 de dezembro, das 10h às 22 horas, estão disponíveis para venda 200 viaturas, de oito marcas, com propostas para todos os gostos.

Os veículos têm em média dois a três anos, sendo que o interessado pode tratar de todo o processo de compra da viatura no Madeira Tecnopolo, que recebe o evento organizado pelo Grupo Camacho, que detém a Auto Zarco - Comércio de Automóveis, a Diversauto e a CIAM, contando novamente com o Montepio como parceiro nesta edição, bem como com uma seguradora.

De salientar que o 30º Salão do Automóvel Usado conta com carros das marcas Renault, Dacia, Nissan, Seat, Suzuki, Volkswagen, Škoda e Audi e que os clientes podem realizar um test-drive no momento.

Segundo Carolina Ornelas, responsável de marketing do Grupo Camacho, as expetativas são francamente positivas relativamente a mais uma edição da Expo GONGIRPE, tal como têm sido as anteriores, sublinhou.