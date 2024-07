A polícia sul-africana anunciou ter detido 95 estrangeiros, nacionais da Líbia, para interrogatório, que entraram no país com vistos de estudante para treino para guardas de segurança, tendo alguns recebido treino militar nesse campo até agora secreto.

O campo militar de treino foi detetado por elementos da polícia num trabalho conjunto com as Estruturas Conjuntas Provinciais (sigla em inglês Provjoints) e o Ministério da Administração Interna (Home Affairs).

A polícia encerrou a operação com uma incursão matinal num alegado campo militar clandestino localizado em White River na província de Mpumalanga.

As pessoas foram detidas para averiguações com vista a apurar atividade criminal, disse o Coronel Donald Mdhluli, porta-voz provincial da polícia sul africana.

O campo foi utilizado para treino de companhias de segurança, mas, evidencia-se como uma base para treino militar que não deixa dúvidas de ter sido convertido em base de treine militar.

Com a detenção de 95 pessoas foi depois iniciado o encerramento do campo que tinha várias de tendas de campanha e numerosos sacos de areia, sob as vistas de um forte contingente policial .

De momento, decorre já uma investigação e mais detalhes serão fornecidos assim que disponíveis.

A South African Police Services (SAPS) garante ao público que não há ameaça imediata à segurança e exortou que qualquer pessoa com informações sobre atividades semelhantes ou relacionadas para entrarem em contato com as autoridades policiais através do número SAPS Crime Stop 08600 10111 ou enviar dicas através do aplicativo MyASPS, garantindo que todas as informações serão tratadas com confidencialidade.