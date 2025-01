O secretário de Estado das Comunidades, José Cesário, afirmou hoje que a comunidade portuguesa tem desempenhado um papel central na promoção de Portugal no exterior, como destino de vida, turismo e investimento.

Durante a visita ao Canadá, que teve início na quinta-feira e termina este domingo, o governante destacou em declarações à agência Lusa o contributo das associações e dos lusodescendentes para a imagem do país.

“O trabalho das associações, dos nossos políticos e, particularmente, dos lusodescendentes, é fundamental para divulgar Portugal como um país moderno, seguro e acolhedor”, disse à Lusa. “Estamos a ter resultados muito positivos, com mais pessoas a fixar-se em Portugal e a olhar o país como uma alternativa de vida, algo que até há poucos anos era menos comum”, acrescentou.

A visita ao Canadá incluiu passagens por Toronto e London, onde o secretário de Estado participou em reuniões institucionais e encontros com membros da diáspora.

No primeiro dia, José Cesário esteve na Casa do Alentejo de Toronto para dialogar com a comunidade portuguesa. No dia seguinte, reuniu-se com a Coordenação do Ensino da Língua Portuguesa e as leitoras das universidades de Toronto e York, além de conselheiros das Comunidades Portuguesas.

Ainda nesse dia, encontrou-se com Olivia Chow, presidente da Câmara de Toronto, que elogiou o impacto da comunidade lusa na cidade. Em London, Cesário esteve com a deputada provincial lusodescendente Teresa Armstrong, líderes comunitários e membros da comunidade local.

No sábado, durante uma visita à Escola do First Portuguese Canadian Cultural Centre, Cesário acompanhou a assinatura de um protocolo de cooperação entre o Instituto Camões e a instituição.

“Este é um passo muito importante para reforçar o ensino do português e responder às necessidades e interesses da nossa comunidade, especialmente das novas gerações”, destacou.

Seguiu-se o jantar de gala do 25.º aniversário da Casa das Beiras, em Toronto, um evento que reforçou o papel das associações na preservação da cultura portuguesa.

José Cesário fez um balanço muito positivo da visita e sublinhou a crescente satisfação da comunidade com os serviços consulares.

“O Consulado-Geral de Toronto, por exemplo, aumentou em cerca de 20% o atendimento entre 2023 e 2024. Isto demonstra o esforço significativo que temos feito, não só em termos de volume de atos, mas também na qualidade do serviço prestado”, afirmou, enaltecendo o empenho do embaixador António Leão Rocha e da cônsul-geral Ana Luísa Riquito no atendimento à comunidade portuguesa.

Outro tema destacado pelo secretário de Estado foi a importância do ensino da língua portuguesa na diáspora.

“As escolas comunitárias têm um papel muito importante, mas também os sistemas de ensino que integram o português nos seus currículos. Este interesse crescente está diretamente relacionado com a imagem de Portugal no mundo e com a valorização das nossas raízes por parte da diáspora”, afirmou.

A retoma das permanências consulares foi outro ponto central da visita. Cesário destacou que este modelo tem sido essencial para garantir o acesso aos serviços consulares em regiões mais distantes, evitando que centenas de pessoas precisem deslocar-se a Toronto ou Montreal. “É uma forma de estarmos mais próximos das comunidades mais dispersas, respondendo diretamente às suas necessidades”, explicou.

Segundo o censo canadiano de 2021, residem no Canadá 448.310 portugueses. Para José Cesário, a relação entre Portugal e os seus emigrantes envolve um compromisso constante de promoção da língua, cultura e valores portugueses.

“A ligação entre Portugal e a diáspora é uma das nossas prioridades. É fundamental garantir que as próximas gerações não só preservem, mas também aprofundem o vínculo com o nosso país”, concluiu.