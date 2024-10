O Governo Regional da Madeira, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa, emitiu uma nota de pesar pela morte de Daniel Alves.

“Foi com enorme pesar que o Governo Regional tomou conhecimento do falecimento do madeirense, natural de Santana, Daniel Alves, aos 39 anos, desaparecido em Londres, desde o passado dia 5 de outubro”, refere a nota, que acrescenta que a Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) “manteve-se atenta ao desenrolar do caso de Daniel Alves, através dos canais oficiais diplomáticos e policiais. Infelizmente o pior cenário aconteceu”.

Neste momento de consternação, o Governo Regional, através da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE), endereça as mais sentidas e profundas condolências à família enlutada”.

Recorde-se que tal como o JM publicou esta tarde na sua edição online, um cadáver foi encontrado na passada segunda-feira em Gravesend, Londres, e tudo indica que seja do enfermeiro português que está desaparecido desde o dia 5 de outubro.

Aliás, alguns amigos já começaram a endereçar os seus sentimentos à família. Também a Banda Municipal de Santana, instituição a qual Daniel Alves fazia parte, também já manifestou o seu pesar, colocando o símbolo de luto na sua página oficial.

A polícia está a investigar o caso, mas já terá informado a família de que o corpo se trata mesmo de Daniel.